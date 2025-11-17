BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,4 Prozent auf 41,68 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 2,4 Prozent auf 41,68 GBP zu. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,71 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,98 GBP. Zuletzt wurden via London 355.825 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,03 GBP am 16.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,33 GBP je BAT-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,38 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

