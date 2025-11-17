BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag höher
Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 41,51 GBP zu.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 41,51 GBP zu. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,77 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,98 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.229.225 BAT-Aktien den Besitzer.
Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,03 GBP. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Abschläge von 32,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,33 GBP für die BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,38 GBP je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
