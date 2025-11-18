BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT gewinnt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,78 GBP.

Das Papier von BAT konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 41,78 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,85 GBP. Bei 41,48 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 54.783 BAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 28,38 GBP fiel das Papier am 16.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,33 GBP je BAT-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,38 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

