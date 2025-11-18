DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 +2,6%Nas22.498 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,09 +0,1%Gold4.069 +0,6%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BAT zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 41,56 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,30 EUR 0,15 EUR 0,32%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,56 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,15 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 41,32 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 1.508.609 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 5,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,38 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

