BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von BAT zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 41,56 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,56 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,15 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 41,32 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,48 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 1.508.609 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 5,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,38 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,38 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

