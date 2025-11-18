BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,89 GBP nach oben.
Um 11:48 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 41,89 GBP zu. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,15 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,48 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 520.402 BAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,04 Prozent hinzugewinnen. Am 16.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,38 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,33 GBP aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,38 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen