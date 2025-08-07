Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Kursplus

Kurs der Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 25,41 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,41 EUR. Bei 25,88 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 462.297 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,12 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,63 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

