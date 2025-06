Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,53 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,53 EUR zu. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,73 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 349.887 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 14,52 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 44,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Aktie aus.

