Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag seitwärts

So entwickelt sich Bayer

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel kam die Bayer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,51 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,51 EUR an der Tafel. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,75 EUR zu. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,73 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 247.324 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,93 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 12,92 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,66 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 12.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,59 EUR fest.

