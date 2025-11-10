DAX23.983 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.306 +1,3%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit Aufschlag

10.11.25 16:08 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 26,35 EUR.

Bayer
26,46 EUR 0,44 EUR 1,69%
Das Papier von Bayer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 465.542 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 29,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 43,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,81 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:01Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
08:01Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

