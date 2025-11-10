DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
K+S-Aktie im Plus: Höhere Preise treiben Gewinn des Dünger- und Salzkonzerns an
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
26,56 EUR +0,07 EUR +0,25 %
STU
Marktkap. 25,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

08:16 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
26,56 EUR 0,07 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bayer müsse wohl mit etlichen Belastungsfaktoren zurechtkommen. Die Kontrolle des freien Barmittelzuflusses und der Schuldenabbau blieben entscheidend. Wichtige Kursfaktoren seien die Quartalszahlen am 12. November und der anstehende Kapitalmarkttag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,47 €		 Abst. Kursziel*:
-5,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:16 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

