Bayer Aktie
Marktkap. 25,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bayer müsse wohl mit etlichen Belastungsfaktoren zurechtkommen. Die Kontrolle des freien Barmittelzuflusses und der Schuldenabbau blieben entscheidend. Wichtige Kursfaktoren seien die Quartalszahlen am 12. November und der anstehende Kapitalmarkttag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,47 €
|Abst. Kursziel*:
-5,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
26,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
