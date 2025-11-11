Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,97 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 26,97 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 27,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 671.036 Bayer-Aktien.

Bei 29,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,81 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 12.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

