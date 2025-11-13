Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 29,54 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 29,54 EUR. Bei 29,55 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 277.495 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,32 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 37,79 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,36 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.
Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.
In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen