Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 29,54 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 29,54 EUR. Bei 29,55 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 277.495 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,32 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 37,79 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,36 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,66 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR eingefahren.

Am 03.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

