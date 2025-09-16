Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,93 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,93 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 27,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,87 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.039 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 15,22 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 46,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

