Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,22 EUR.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,22 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 38,40 EUR zu. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,82 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.080 Bechtle-Aktien.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,80 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,47 Mrd. EUR eingefahren.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

