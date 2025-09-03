Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 98,44 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 98,44 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,40 EUR ab. Mit einem Wert von 98,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.861 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 39,88 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,01 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,22 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.

