Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beiersdorf
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 97,62 EUR.
Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 97,62 EUR. Bei 96,90 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.282 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 29,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 92,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.
Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
