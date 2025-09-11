Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 94,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 94,58 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 94,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 94,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.528 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

