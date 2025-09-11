DAX23.835 +0,6%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,26 +0,6%Gold3.645 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Rheinmetall-Aktie
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktienentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag in Grün

15.09.25 09:29 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag in Grün

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 94,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,32 EUR -0,84 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 94,58 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 94,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 94,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.528 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen