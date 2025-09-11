Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 94,46 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 94,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 95,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 94,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.699 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 92,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 128,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 5,59 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO