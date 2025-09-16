DAX23.430 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,92 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag im Minusbereich

17.09.25 09:27 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 91,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,08 EUR 0,96 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 91,86 EUR. Bei 91,34 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 91,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.798 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,34 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 0,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie fällt auf Dreijahrestief - Jefferies streicht Kaufvotum

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren angefallen

Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

