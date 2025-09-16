Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Beiersdorf im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,40 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 92,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 92,84 EUR. Bei 91,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300.130 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2025 bei 91,34 EUR. Abschläge von 1,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 125,50 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

