DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +6,5%Nas22.792 +0,5%Bitcoin58.883 +5,4%Euro1,1713 -0,6%Öl77,51 +6,9%Gold5.332 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie rutscht ab: Konzern kauft Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurück - Kaum Wachstum 2026 Beiersdorf-Aktie rutscht ab: Konzern kauft Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurück - Kaum Wachstum 2026
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen

02.03.26 20:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
97,00 EUR -9,80 EUR -9,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. 2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte der Konzern am Montagabend in Hamburg mit. 2025 lag das organische Umsatzwachstum bei 2,4 Prozent mit einer operativen Umsatzrendite von 14 Prozent. Die im DAX notierte Aktie gab um 20.30 Uhr auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss fast sieben Prozent nach.

Wer­bung

Das verlangsamte Wachstum des Hautpflegemarkts und das volatile konjunkturelle Umfeld wirkten sich negativ auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten des Bereichs Consumer aus, hieß es weiter. In diesem Segment sei ein flacher bis leicht wachsender organischer Umsatz und eine operative Umsatzrendite leicht unter dem Vorjahresniveau zu erwarten. Im Bereich Tesa werde 2026 mit einem flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz und mit einer leicht unter dem Vorjahr liegenden operativen Umsatzrendite gerechnet.

Das Traditionsunternehmen kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. In den nächsten zwei Jahren sollen dabei Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurückgekauft werden./jha/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
13:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
02.02.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
23.01.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
19.01.2026Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
02.02.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
06.01.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen