DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Enel-Aktie freundlich: Gewinnprognose angehoben

14.11.25 09:34 Uhr
Enel-Aktie gefragt: Enel wird optimistischer für 2025 | finanzen.net

Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,04 EUR 0,15 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der italienische Energieversorger steigerte seinen Gewinn und hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Den bereinigten Nettogewinn sieht Enel nun etwas oberhalb der Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro gesehen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Der berichtete Gewinn lag kaum verändert bei 5,24 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 0,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

In Mailand steigt die Enel-Aktie zeitweise 0,76 Prozent auf 9,024 Euro.

DJG/DJN/mgo/cln

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Flavio Lo Scalzo/Reuters

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
08:51Enel BuyUBS AG
08:01Enel Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Enel OutperformBernstein Research
13.11.2025Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:51Enel BuyUBS AG
13.11.2025Enel OutperformBernstein Research
13.11.2025Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Enel BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Enel OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Enel Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
08.07.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
30.06.2025Enel HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025Enel Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
23.10.2018Enel ReduceHSBC
06.04.2016Enel UnderperformBNP PARIBAS
19.11.2015Enel SellGoldman Sachs Group Inc.

