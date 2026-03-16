Enel Aktie
Marktkap. 98,6 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi traut dem italienischen Versorger bis 2030 im besten Fall ein jährliches Ergebniswachstum von 8 Prozent zu, wie er am Dienstag schrieb. Voraussetzung dafür seien deutliche Einsparungen und ein weiterer Schuldenabbau. Das Konzernziel von plus 6 Prozent per annum hält Gandolfi für eher konservativ./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,98 €
|Abst. Kursziel*:
20,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,27%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
