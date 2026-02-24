Enel Aktie
Marktkap. 98,5 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi nahm nach dem jüngsten Kapitalmarkttag der Italiener am Mittwoch Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um etwa zwei Prozent per annum an./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,01 €
|Abst. Kursziel*:
14,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
