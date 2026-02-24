DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.580 +0,9%Top 10 Crypto 8,6680 +5,9%Nas 23.154 +1,3%Bitcoin 58.360 +7,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 71,08 -0,2%Gold 5.206 +1,2%
Enel Aktie

9,99 EUR +0,19 EUR +1,91 %
STU
9,92 EUR +0,12 EUR +1,20 %
GVIE
Marktkap. 98,5 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
Goldman Sachs Group Inc.

Enel Buy

20:26 Uhr
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi nahm nach dem jüngsten Kapitalmarkttag der Italiener am Mittwoch Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um etwa zwei Prozent per annum an./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,01 €		 Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

20:26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
24.02.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
23.02.26 Enel Kaufen DZ BANK
23.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

