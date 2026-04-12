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Marktkap. 228,96 Mrd. EUR

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WKN 920332

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ISIN US38141G1040

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Symbol GS

UBS AG

Goldman Sachs Neutral

18:21 Uhr
Goldman Sachs Neutral
Aktie in diesem Artikel
Goldman Sachs
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 930 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich stärker gewesen als erwartet, letztlich sei aber der Unterschied wegen Steuereffekten doch nicht ganz so groß gewesen, wie dies auf den ersten Blick erscheine, schrieb Erika Najarian am Montag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Verfehlt habe Goldman die Erwartungen an das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Die schwache Kursreaktion wundert Najarian nicht. Für die Aktienkursentwicklung von Bedeutung seien nun unter anderem die Aussichten für das Investmentbanking und Aussagen zu Private Credit./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Goldman Sachs Neutral

Unternehmen:
Goldman Sachs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 930,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 879,50		 Abst. Kursziel*:
5,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 889,76		 Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
Analyst Name:
Erika Najarian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 928,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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