Goldman Sachs Aktie
Marktkap. 228,96 Mrd. EURKGV 17,13 Div. Rendite 1,59%
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Symbol GS
Goldman Sachs Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images
Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
|Unternehmen:
Goldman Sachs
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 1.030,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 868,41
|Abst. Kursziel*:
18,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 878,37
|Abst. Kursziel aktuell:
17,26%
|
Analyst Name:
Gerard Cassidy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.030,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Goldman Sachs
|16:11
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.17
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|24.02.17
|Goldman Sachs Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.01.17
|Goldman Sachs Sell
|Citigroup Corp.
|06.05.16
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|01.03.16
|Goldman Sachs Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|16:11
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|06.01.25
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG