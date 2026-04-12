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RBC Capital Markets

Goldman Sachs Sector Perform

16:11 Uhr
Goldman Sachs Sector Perform
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Goldman Sachs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images

Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform

Unternehmen:
Goldman Sachs		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 1.030,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 868,41		 Abst. Kursziel*:
18,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 878,37		 Abst. Kursziel aktuell:
17,26%
Analyst Name:
Gerard Cassidy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.030,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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