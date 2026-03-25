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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

16:11 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
169,96 EUR 0,24 EUR 0,14%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im April bisher insgesamt zehn Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn gerechnet, kommt die Expertin damit auf bislang 124 Auslieferungen./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,70 €		 Abst. Kursziel*:
29,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
169,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,44%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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