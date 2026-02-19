DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7105 +2,2%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Enel Aktie

Marktkap. 94,35 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
Bernstein Research

Enel Market-Perform

12:11 Uhr
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,05 €		 Abst. Kursziel*:
-1,66%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

