Enel Aktie
Marktkap. 92,22 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Italiener kauften sich mehr Wachstum mit Investitionen in Erneuerbare Energie, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag anlässlich des Businessplans bis 2028 vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,69 €
|Abst. Kursziel*:
-8,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,42%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Enel Buy
|UBS AG
|20.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
