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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

13:26 Uhr
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,16 EUR -0,27 EUR -2,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Als leicht negativ werte er die etwas schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung des Versorgers in Italien sowie überraschend hohe Abschreibungen, schrieb Javier Garrido am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,39 €		 Abst. Kursziel*:
3,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

13:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Enel Underperform RBC Capital Markets
17.03.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
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