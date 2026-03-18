JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Als leicht negativ werte er die etwas schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung des Versorgers in Italien sowie überraschend hohe Abschreibungen, schrieb Javier Garrido am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com