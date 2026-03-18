Enel Aktie
Marktkap. 95,83 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Als leicht negativ werte er die etwas schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung des Versorgers in Italien sowie überraschend hohe Abschreibungen, schrieb Javier Garrido am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,39 €
|Abst. Kursziel*:
3,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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