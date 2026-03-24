Enel Aktie

9,34 EUR +0,09 EUR +0,93 %
STU
8,52 CHF +0,17 CHF +1,99 %
BRX
Marktkap. 93,5 Mrd. EUR

KGV 22,76 Div. Rendite 5,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 928624

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

12:01 Uhr
Enel Market-Perform
Enel S.p.A.
9,34 EUR 0,09 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 8,90 auf 9,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern könne die negativen Auswirkungen der Rohstoffpreise auf das Gewinnwachstum anderswo ausgleichen, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf das Netzgeschäft und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem bei letzterem bleibe aber die Umsetzung entscheidend./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,31 €		 Abst. Kursziel*:
-0,15%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:01 Enel Market-Perform Bernstein Research
20.03.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
17.03.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
