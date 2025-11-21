DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Kursentwicklung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag verlustreich

21.11.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag verlustreich

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 92,95 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,8 Prozent auf 92,95 EUR nach. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,80 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.347 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 10,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Mit Abgaben von 54,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,61 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 13.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,24 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

