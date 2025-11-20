DAX23.327 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

20.11.25 09:23 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 97,40 EUR zu.

Aktien
Aktien
Bilfinger SE
96,55 EUR 0,55 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 97,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 97,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.315 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 101,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

