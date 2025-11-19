Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 95,75 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 95,75 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 95,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 982 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 125,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 101,50 EUR.

Bilfinger SE ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

