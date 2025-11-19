DAX23.230 +0,2%Est505.559 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.559 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,45 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

19.11.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,05 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 96,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,80 EUR aus. Bei 95,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 29.859 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 8,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,61 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 13.11.2025. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,24 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
