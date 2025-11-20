Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Bilfinger SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 96,05 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 96,05 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,75 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 95,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.517 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 8,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 55,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 101,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Am 13.11.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt