Bilfinger SE im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Donnerstagmittag zu

20.11.25 12:06 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 96,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 97,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.711 Bilfinger SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 7,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 101,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 13.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

