Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Mittwochmittag

Kurs der Bilfinger SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 95,40 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 95,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,80 EUR aus. Bei 95,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 13.783 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 124,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 13.11.2025. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt