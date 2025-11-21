DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Bilfinger SE im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Freitagmittag

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 92,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
91,85 EUR -2,90 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 92,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 17.392 Stück.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 11,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2024 Kursverluste bis auf 42,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 53,95 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,50 EUR.

Am 13.11.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,81 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
