Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 94,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 15:52 Uhr 2,5 Prozent. Bei 95,05 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 23.346 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 104,40 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 10,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 55,00 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 101,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 13.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,24 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt