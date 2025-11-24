Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 91,90 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 91,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,65 EUR ein. Bei 92,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.032 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 11,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,61 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 101,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Bilfinger SE ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

