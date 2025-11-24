DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
Aktienentwicklung

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag an Boden

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 93,20 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 93,20 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,65 EUR an. Bei 92,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13.729 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 54,35 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 101,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 13.11.2025 vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,24 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

