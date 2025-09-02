BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,62 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 100,62 USD. Bei 100,86 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,39 USD nach. Mit einem Wert von 100,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.751 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 22,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 113,52 Prozent gesteigert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

