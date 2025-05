BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Aufwind

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 92,59 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 92,59 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,79 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,78 USD. Bisher wurden via NASDAQ 19.748 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. 41,74 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Mit einem Kursverlust von 17,32 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,42 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 192,39 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 203,61 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BioNTech (ADRs) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -5,547 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

