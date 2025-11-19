BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 102,82 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 102,82 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 103,08 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 102,92 USD. Bisher wurden heute 19.103 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach oben. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,80 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,516 EUR je Aktie aus.

