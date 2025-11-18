BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Abend ein

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.572 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 102,13 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:04 Uhr 0,5 Prozent auf 102,13 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 101,20 USD. Bei 101,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 141.992 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,57 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 19,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,67 USD.

Am 03.11.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Mrd. USD umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,590 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
