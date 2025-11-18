DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 +2,6%Nas22.467 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,09 +0,1%Gold4.069 +0,6%
Notierung im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag verlustreich

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 101,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
88,05 EUR -2,25 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 101,93 USD abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,64 USD ein. Bei 101,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 31.274 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,82 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 24,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,77 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,590 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

