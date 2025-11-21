BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 98,60 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 98,60 USD zu. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 99,00 USD. Bei 97,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 21.019 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,11 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,84 USD ab. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 17,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 03.11.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,77 Mrd. USD gegenüber 1,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,516 EUR je Aktie ausweisen dürften.

