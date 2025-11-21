BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagabend billiger
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 96,49 USD nach.
Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 96,49 USD nach. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 95,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,52 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 186.072 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 17,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,67 USD an.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,77 Mrd. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,516 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
