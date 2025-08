BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 81,68 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 81,68 EUR nach. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 81,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,04 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 31.321 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 11,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 90,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,79 EUR je Aktie.

